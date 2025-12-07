Un sogno diventato realtà tra pandemia e crisi di consumi il negozio d' abbigliamento compie 5 anni | Il commercio vive di relazioni
Compirà cinque anni il 5 dicembre il negozio “Zoe Abbigliamento Uomo”, una realtà che ha trovato casa al civico 10 di viale Spazzoli e che è nata dal coraggio e dalla determinazione di un giovane imprenditore forlivese, Alessandro Casadei Gardini. Ventisei anni il prossimo febbraio, Alessandro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
