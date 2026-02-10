Errore della piattaforma cripto Bithumb | accredita ai clienti 40 miliardi di dollari non dovuti

Un errore della piattaforma di criptovalute Bithumb ha fatto partire un accredito da 40 miliardi di dollari ai clienti, invece dei 425 dollari previsti. La società sudcoreana si è accorta dell’errore e sta cercando di capire come rimediare. Intanto, gli utenti hanno ricevuto somme molto superiori a quanto previsto, creando confusione e preoccupazione nel mondo delle criptovalute.

Errore epocale nel mondo dei bitcoin. Un dipendente della piattaforma sudcoreana Bithumb ha accreditato agli utenti quaranta miliardi di dollari invece che i 425 dollari che era previsto venissero distribuiti nell'ambito di una promozione. Come è potuto succedere? Invece del montepremi effettivo, pari a 620mila won sudcoreani, sono stati elargiti a pioggia a 695 utenti 620.000 bitcoin, per un valore appunto di oltre 40 miliardi di dollari. In pratica, racconta il Wall street journal, chi avrebbe dovuto ricevere 2.000 won – sufficienti per pagare un caffè – ha incassato, almeno momentaneamente, più di 120 milioni di dollari in bitcoin.

