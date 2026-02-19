ecco di blu lo spettacolo omaggia modugno

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Un viaggio musicale al teatro Verdi di Monte San Savino dove stasera giovedì 19 febbraio alle 21 arriva “Di Blu”, nuovo progetto di Giulia Pratelli e Luca Guidi dedicato a Domenico Modugno. «Di blu» è un disco che prova a tracciare un percorso, una sorta di viaggio che si compie tra la prima e l’ultima traccia. Il racconto di Amara terra mia (ancora estremamente attuale) è quello di chi si volta a dare un ultimo sguardo a ciò che è costretto a lasciare, affiancando al dolore e alla disperazione il coraggio necessario per partire. In cerca di un futuro migliore si compie un viaggio fuori e dentro sé stessi, ripercorrendo i grandi amori (Dio come ti amo, Tu si’ ‘na cosa grande), immergendosi nelle parole dei poeti (Cosa sono le nuvole) e affrontando gli addii (Piove). 🔗 Leggi su Lanazione.it

