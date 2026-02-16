Il Teatro Verdi omaggia Modugno con Di blu del duo Giulia Pratelli e Luca Guidi
Il Teatro Verdi di Monte San Savino dedica una serata a Domenico Modugno, morto nel 1994, per celebrare il suo talento musicale. La serata si intitola “Di blu” ed è ideata dal duo artistico formato da Giulia Pratelli e Luca Guidi, che hanno deciso di rendere omaggio al cantante attraverso uno spettacolo ricco di emozioni. La musica di Modugno rivive grazie a scene che coinvolgono il pubblico e a interpretazioni che ripercorrono i momenti più famosi della sua carriera.
Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario su una serata dedicata alla forza evocativa e all’immaginario senza tempo di Domenico Modugno. Giovedì 19 febbraio, con inizio alle ore 21:15, Giulia Pratelli e Luca Guidi porteranno in scena “Di blu. Omaggio a Domenico Modugno”, un concerto che nasce da un intenso percorso artistico e che trasforma il repertorio del grande cantautore pugliese in un racconto musicale vivo e contemporaneo. L’idea dello spettacolo affonda le radici nell’esperienza teatrale “Blu, Dipinto”, dove Pratelli e Guidi hanno iniziato a confrontarsi con l’universo di Modugno, esplorando quel filo sottile che unisce realtà e sogno, cronaca e favola.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La voce di una generazione intera, Mario Perrotta omaggia Modugno con lo show “Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità”
Al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone, Mario Perrotta porta in scena uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey canta Nel blu, dipinto di blu di Modugno: il web impazzisce dopo la performance – VIDEO
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Mariah Carey ha sorpreso tutti intonando Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Debora Villa torna a teatro con un racconto che omaggia l'universo femminile, in scena lo spettacolo Viva le donne; Cosa fare nel weekend 6 - 7 - 8 febbraio 2026 ? Eventi e degustazioni tra Castelli, Borghi, Teatri; Teatro Goldoni, venerdì 6 febbraio il concerto omaggio a Giuseppe Verdi; I Mnozil Brass in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
Pisa apre il ’26 con un omaggio alla liricaCon un omaggio al canto lirico italiano il Teatro Verdi di Pisa apre le porte al 2026. Giovedì 1° gennaio alle 18 è in programma il tradizionale Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione ... lanazione.it
Teatro Verdi Il vedovo con Massimo GhiniMassimo Ghini, uno dei volti più noti del teatro e del cinama italiani, sarà Il vedovo al teatro Verdi di Santa Croce mercoledì 14 gennaio per il terzo appuntamento della stagione di prosa. Sarà un ... lanazione.it
MOBY DICK arriva al Teatro Verdi di Fiorenzuola con un cast straordinario guidato da Moni Ovadia e Giulio Corso, per un grande spettacolo ispirato al capolavoro di Herman Melville. Un viaggio epico tra abissi, vendetta e ossessione, in una narrazione p - facebook.com facebook