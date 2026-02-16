Il Teatro Verdi omaggia Modugno con Di blu del duo Giulia Pratelli e Luca Guidi

Il Teatro Verdi di Monte San Savino dedica una serata a Domenico Modugno, morto nel 1994, per celebrare il suo talento musicale. La serata si intitola “Di blu” ed è ideata dal duo artistico formato da Giulia Pratelli e Luca Guidi, che hanno deciso di rendere omaggio al cantante attraverso uno spettacolo ricco di emozioni. La musica di Modugno rivive grazie a scene che coinvolgono il pubblico e a interpretazioni che ripercorrono i momenti più famosi della sua carriera.

Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario su una serata dedicata alla forza evocativa e all’immaginario senza tempo di Domenico Modugno. Giovedì 19 febbraio, con inizio alle ore 21:15, Giulia Pratelli e Luca Guidi porteranno in scena “Di blu. Omaggio a Domenico Modugno”, un concerto che nasce da un intenso percorso artistico e che trasforma il repertorio del grande cantautore pugliese in un racconto musicale vivo e contemporaneo. L’idea dello spettacolo affonda le radici nell’esperienza teatrale “Blu, Dipinto”, dove Pratelli e Guidi hanno iniziato a confrontarsi con l’universo di Modugno, esplorando quel filo sottile che unisce realtà e sogno, cronaca e favola.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

