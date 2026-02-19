Ecco come comportarsi con i gatti e con i cani

Da lanazione.it 19 feb 2026

Il comportamento degli animali domestici dipende dal modo in cui vengono trattati. I gatti e i cani reagiscono alle attenzioni e alle cure dei loro proprietari, influenzando il loro temperamento e l’affetto che mostrano. Molte persone scoprono che un cane ben educato o un gatto che si avvicina con fiducia migliorano la vita quotidiana e creano legami speciali. Per chi ha bisogno di supporto, questi animali offrono conforto e compagnia. Conoscere i loro bisogni aiuta a creare un rapporto sereno e duraturo.

Gli animali domestici: amici silenziosi che diventano compagnia e amore per chi li accoglie in famiglia e indispensabili compagni per le persone "fragili". E per amarli e rapportarsi a loro nella maniera più giusta la scuola primaria Santa Dorotea ospita domani una mattina di studio diversa dalle altre, perché sarà dedicata agli animali domestici, agli amici a quattro zampe, cani e gatti. L’iniziativa è stata promossa in occasione della "Festa del Gatto", ma per volontà degli organizzatori, l’anima dell’incontro è Paola Serni, volto dell’associazione di volontari "Gli Amici di Ettore", il gatto dei pescatori, l’evento, con l’impegno delle maestre e degli ospiti che partecipano alla " lezione del cuore", parlerà anche dei cani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

