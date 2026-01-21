Dormire con cani e gatti è più comune di quanto pensi cosa dicono i dati

Dormire con cani e gatti è una pratica diffusa, con circa il 25% dei proprietari europei che condivide il letto con il proprio animale. Questa abitudine, sempre più comune, riflette il forte legame tra persone e animali domestici. I dati evidenziano come molte famiglie considerino questi animali parte integrante della propria quotidianità, influenzando le modalità di riposo e il rapporto affettivo.

Secondo un’indagine condotta in Europa, 1 animale domestico su 4 dorme nel letto del proprio padrone. I dati emergono da un sondaggio commissionato da Galaxus e realizzato dall’istituto di ricerca YouGov su 5.125 persone, residenti nei principali Paesi europei: Germania, Svizzera, Austria, Francia e Italia. Il risultato indica una diffusione sorprendentemente alta di questa abitudine, con una particolare predilezione in Germania, dove fino a un terzo dei cani e dei gatti condivide il letto con i propri umani. Il sondaggio rivela che circa il 50% delle famiglie europee possiede almeno un animale domestico. 🔗 Leggi su Dilei.it

