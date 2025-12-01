Riciclavano vestiti usati sequestro fabbrica abusiva a Ercolano

Tempo di lettura: 2 minuti I finanzieri della Compagnia Portici (Napoli) hanno sequestrato, a Ercolano (Napoli), una fabbrica abusiva in cui erano stati stoccate 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Sui 500 metri quadrati su cui sono stati apposti i sigilli è stata trovata anche una tonnellata circa di rifiuti in materiale plastico e la relativa attrezzatura da lavoro. Un 50enne italiano con precedenti, trovato al lavoro all’interno dei locali, è stato denunciato alla Procura di Napoli per illecita gestione di rifiuti, per le violazioni in tema di certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi, nonché per il furto di energia elettrica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

