E’ tornato disponibile al pubblico l’ufficio postale di Monte San Savino

L’ufficio postale di Monte San Savino ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, conclusi recentemente. La sede di corso San Gallo, 77, ora presenta ambienti più moderni e sicuri. Questi interventi hanno migliorato gli spazi e reso più confortevoli i servizi per i cittadini. La riapertura permette di riprendere tutte le funzioni di Poste Italiane, come il pagamento delle bollette e il ritiro delle pensioni. La popolazione potrà tornare a usufruire di un servizio più efficiente e accessibile. La ripresa delle attività avviene in tempi rapidi.

E' tornato nuovamente disponibile al pubblico l'ufficio postale di Monte San Savino. L'ufficio postale di Monte San Savino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35.