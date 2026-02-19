È morto Sepp Piontek il padre della ‘Danish Dynamite' aveva 85 anni | mondo del calcio in lutto
Sepp Piontek, noto allenatore tedesco, è morto all’età di 85 anni a causa di problemi di salute. La sua morte lascia vuoto nel mondo del calcio, specialmente in Danimarca, dove ha rivoluzionato la nazionale negli anni ’80. Piontek ha guidato la squadra a qualificazioni storiche e ha creato uno stile di gioco energico che ha appassionato milioni di tifosi. La sua passione per il calcio e il suo ruolo chiave nello sport resteranno impressi nella memoria di chi lo ha seguito. La sua scomparsa ha suscitato immediati messaggi di cordoglio.
È morto l'allenatore tedesco Sepp Piontek, che ha trasformato la Danimarca degli anni ’80 nella leggendaria “Danish Dynamite” e portandola per la prima volta ai grandi tornei internazionali. Con il suo calcio coraggioso ha cambiato per sempre l’identità del movimento danese, lasciando un’eredità che va oltre i risultati.🔗 Leggi su Fanpage.it
