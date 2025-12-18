Muore a 30 anni Wang Kun il campione che &#8216;viveva come un monaco' | lutto nel mondo del bodybuilding

Il mondo del bodybuilding piange la scomparsa di Wang Kun, il giovane campione che a soli 30 anni lascia un vuoto profondo. Con otto titoli nazionali in Cina, la sua dedizione e disciplina lo avevano reso un esempio di forza e determinazione. La sua vita, vissuta con austerità e passione, si è fermata troppo presto, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di appassionati e colleghi.

Wang Kun è morto improvvisamente a soli 30 anni: otto titoli nazionali in Cina, una disciplina estrema e una carriera in ascesa. L’ipotesi è un problema cardiaco, il mondo del bodybuilding è in lutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il campione di bodybuilder muore a soli 30 anni a causa di un possibile problema cardiaco.

