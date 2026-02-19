Lil Poppa, il rapper noto come Janarious Mykel Wheeler, è morto a 25 anni, poche ore dopo aver pubblicato il singolo “Out of Town Bae”. La polizia ha confermato che al momento non ci sono ipotesi precise sulla causa della morte e sta conducendo indagini approfondite. La notizia ha sconvolto i fan, soprattutto perché il cantante aveva appena condiviso un nuovo brano sui social. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica rap, dove era molto seguito. La famiglia ha chiesto rispetto e silenzio in questo momento difficile.

Lutto nel mondo del rap mondiale. Lil Poppa, nome d’arte di Janarious Mykel Wheeler, è morto all’età di 25 anni. La notizia è stata confermata dall’ufficio del medico legale della contea di Fulton, in Georgia, che ha riferito che il decesso è avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. Le cause della morte sono al momento “oggetto di indagine”. A riportare per primo la notizia è stato il sito americano TMZ. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, ulteriori dettagli verranno diffusi al termine degli accertamenti medico-legali. Lil Poppa avrebbe dovuto tenere un concerto il 21 marzo a New Orlean s. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Lil Poppa, il rapper aveva appena pubblicato il singolo “Out of Town Bae”. La polizia: “Nessuna ipotesi, stiamo indagando a tutto campo”

