È morto il lupo catturato da un accalappiacani gli animalisti | Ricoverato in una struttura non adeguata

Il lupo catturato da un accalappiacani a Recanati è morto dopo essere stato trasferito in una struttura inadeguata. La causa del decesso sembra essere legata alle condizioni di ricovero e alle ferite riportate durante la cattura. Animalisti e cittadini sono sconcertati: il animale soffriva di stress e traumi, secondo le testimonianze. La morte del lupo accende i riflettori sulla gestione dei animali selvatici catturati e sulle modalità di trasporto, che rischiano di mettere a repentaglio la vita di questi animali.

Recanati, 19 febbraio 2026 – È morto il lupo che era stato catturato da un accalappiacani una decina di giorni fa. A dare il triste annuncio le associazioni Amici Animali Osimo, Lipu Lega italiana protezione uccelli, La Lupus in Fabula, Lac Lega per l’abolizione della caccia, Enpa Ente nazionale protezione animale, Lav Lega antivivisezionee Wwf World wide fund for nature. Intervengono perché trovano “intollerabile che un lupo sia stato gestito come un animale domestico” e chiedono spiegazioni alla Regione e all’Ast di Macerata. “L’animale era stato trovato in gravi difficoltà – spiegano – e aveva quindi necessità di essere curato in una struttura adeguata e attrezzata per animali selvatici, come appunto è un lupo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

