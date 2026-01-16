Taiti segnala l'importanza di una struttura adeguata per la Pugilistica Pratese, evidenziando le esigenze del settore. La morte prematura a 71 anni di un atleta che ha dedicato la vita allo sport e al sociale sottolinea la necessità di investimenti e supporto. Un richiamo a migliorare le infrastrutture per garantire un futuro sostenibile alle discipline sportive locali e alle persone coinvolte.

Troppo presto morire a 71 anni dopo una vita sportiva volta si all’agonismo, ma soprattutto al sociale. Rischia infatti di morire l’associazione sportiva Pugilistica Pratese nata nel 1955 che ha svolto la sua attività per decenni ospitata nella mitica palestra Etruria, poi costretta ad abbandonare perché non più a norma e poi trasferitasi nella palestra di via Roma. E poi, non essendo anche questa più a norma, nella palestrina di via Del Seminario. E poi e poi. È un ritornello che si ripete in continuazione nel corso degli anni. Quanti sono gli impianti sportivi chiusi o che stanno per chiudere perché non a norma? Tanti forse troppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taiti lancia l’allarme: "Serve struttura adeguata per la Pugilistica Pratese"

