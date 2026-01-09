Carcere di Sollicciano via al tavolo istituzionale permanente Struttura non più adeguata VIDEO
Entra nel vivo il tavolo istituzionale permanente sul carcere di Sollicciano, annunciato dalla sindaca Sara Funaro e avviato con un primo incontro all’interno della casa circondariale. Un percorso voluto dal Comune di Firenze con l’assessorato al Welfare, in prima linea, che mette in rete. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
