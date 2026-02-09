In Italia, il settore automotive di componentistica si conferma un punto forte dell’economia. Oltre 2.000 aziende operano in questo campo, dando lavoro a 168.000 persone. Queste imprese investono in innovazione e riescono a conquistare clienti in Europa. Non solo: presidiano anche i mercati emergenti, portando avanti la qualità e l’efficienza della produzione italiana.

Un tessuto imprenditoriale di oltre 2 mila aziende con 168.000 addetti, che investe in innovazione, conquista clienti in Europa e presidia i mercati emergenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Settore Automotive: componentistica italiana, valore a livello mondiale

Approfondimenti su Settore Automotive

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Settore Automotive

Argomenti discussi: Settore Automotive, il motore dell'Italia: la rete di aziende che fabbricano il 19,5% del Pil; Papi (PwC Italia): il 27% delle aziende del settore in distress finanziario per volumi in calo e alti investimenti; Motore in folle. Settore auto: tra crisi verticale e cambiamento radicale -; Cardinali (Unrae): L'Europa deve sostenere il settore dell'automotive.

Auto, componentistica italiana in affanno: nel 2025 ricavi in calo del 15%. E il 27% delle aziende è in distress finanziarioReport PwC: la crisi dei volumi in Europa e gli investimenti per la transizione pesano sui margini. Meglio aftermarket e veicoli pesanti, mentre nel 2025 riparte l’M&A nella filiera ... milanofinanza.it

Calo del 15% nel fatturato della componentistica auto italiana nel 2025Il 2025 segna una crisi per la componentistica automotive in Italia: il fatturato è sceso del 15% rispetto al picco del 2023 e i margini sono ulteriormente compressi, con oltre un quarto dei fornitori ... businesscommunity.it

FERRARI CROLLA IN BORSA Dal 2016, il titolo Ferrari ha visto una crescita straordinaria, con un aumento superiore al 600%, portando l’azienda a diventare un gigante nel settore automotive europeo. Tuttavia, nell’ultimo anno, qualcosa è cambiato: il titolo h facebook