Settore Automotive | componentistica italiana valore a livello mondiale

Da gazzetta.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il settore automotive di componentistica si conferma un punto forte dell’economia. Oltre 2.000 aziende operano in questo campo, dando lavoro a 168.000 persone. Queste imprese investono in innovazione e riescono a conquistare clienti in Europa. Non solo: presidiano anche i mercati emergenti, portando avanti la qualità e l’efficienza della produzione italiana.

Un tessuto imprenditoriale di oltre 2 mila aziende con 168.000 addetti, che investe in innovazione, conquista clienti in Europa e presidia i mercati emergenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

settore automotive componentistica italiana valore a livello mondiale

© Gazzetta.it - Settore Automotive: componentistica italiana, valore a livello mondiale

Approfondimenti su Settore Automotive

Juve Primavera, Borasio terzo con l’Italia Under 17 al Mondiale: «Esperienza unica, scritto un pezzo della storia italiana a livello giovanile» – FOTO

“Da Torremaggiore ai vertici dell’automotive mondiale”: Cristina Faienza Alpine

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Settore Automotive

Argomenti discussi: Settore Automotive, il motore dell'Italia: la rete di aziende che fabbricano il 19,5% del Pil; Papi (PwC Italia): il 27% delle aziende del settore in distress finanziario per volumi in calo e alti investimenti; Motore in folle. Settore auto: tra crisi verticale e cambiamento radicale -; Cardinali (Unrae): L'Europa deve sostenere il settore dell'automotive.

settore automotive componentistica italianaAuto, componentistica italiana in affanno: nel 2025 ricavi in calo del 15%. E il 27% delle aziende è in distress finanziarioReport PwC: la crisi dei volumi in Europa e gli investimenti per la transizione pesano sui margini. Meglio aftermarket e veicoli pesanti, mentre nel 2025 riparte l’M&A nella filiera ... milanofinanza.it

settore automotive componentistica italianaCalo del 15% nel fatturato della componentistica auto italiana nel 2025Il 2025 segna una crisi per la componentistica automotive in Italia: il fatturato è sceso del 15% rispetto al picco del 2023 e i margini sono ulteriormente compressi, con oltre un quarto dei fornitori ... businesscommunity.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.