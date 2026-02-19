Todd Howard ha chiarito che non ci sarà ancora Starfield 2.0, smentendo le voci di un grande aggiornamento imminente. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di discussioni sui forum, dove molti speravano in modifiche sostanziali al gioco. Nonostante le aspettative, il responsabile di Bethesda ha promesso che nei prossimi mesi arriveranno novità, anche se non specifica quale forma assumeranno. I fan devono aspettare ancora qualche tempo prima di scoprire cosa riserverà il futuro di Starfield.

Da settimane si parla online di un possibile “ Starfield 2.0 ”, un maxi-aggiornamento capace di trasformare radicalmente l’esperienza del GDR spaziale di Bethesda. Le aspettative sono cresciute rapidamente, alimentate da discussioni e indiscrezioni. Ora però arriva un chiarimento diretto: le novità sono reali, ma non si tratta di una rivoluzione totale. A intervenire è stato Todd Howard, che ha scelto di ridimensionare l’entusiasmo senza spegnerlo del tutto. L’aggiornamento è in arrivo, ma con obiettivi ben precisi. Nel corso di un’intervista al podcast Kinda Funny, Howard ha spiegato che Bethesda ha continuato a lavorare su Starfield dietro le quinte, anche se negli ultimi mesi l’attenzione dello studio si è concentrata su altri franchise, in particolare su Fallout 76 e sull’universo di Fallout, che hanno dominato l’autunno e l’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - È in arrivo Starfield 2.0? Todd Howard smorza l’entusiasmo dei fan ma promette novità a breve

Sono in arrivo le remaster di Fallout 3 e New Vegas? Risponde Todd Howard di BethesdaRecenti indiscrezioni e l'entusiasmo dei fan hanno riacceso le speculazioni sulla possibilità di remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas.

Leggi anche: Starfield 2.0 è in arrivo anche su PS5 e Nintendo Switch 2 con tante novità, per un report

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.