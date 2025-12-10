Sono in arrivo le remaster di Fallout 3 e New Vegas? Risponde Todd Howard di Bethesda

Recenti indiscrezioni e l'entusiasmo dei fan hanno riacceso le speculazioni sulla possibilità di remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas. Todd Howard di Bethesda ha recentemente commentato sulla questione, alimentando ulteriormente le attese riguardo a un possibile ritorno delle celebri avventure nel mondo di Fallout.

L’ipotesi di una remaster di Fallout 3 o Fallout: New Vegas è tornata a circolare con forza negli ultimi mesi, spinta dal successo della serie TV e dal crescente entusiasmo dei fan. Durante una recente intervista dedicata alla Stagione 2 dello show, Todd Howard ha affrontato direttamente la questione, offrendo nuovi indizi ma evitando conferme definitive. Le sue parole sono state poche, misurate, ma sufficienti a riaccendere le speranze della community, con il director che ha precisato che Bethesda sia consapevole delle richieste e non le ignora affatto. Tuttavia, come spesso accade con i progetti più attesi, la politica della casa resta quella di mostrare qualcosa solo quando è davvero pronta. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sono in arrivo le remaster di Fallout 3 e New Vegas? Risponde Todd Howard di Bethesda

