Starfield 2.0 si prepara a conquistare anche PS5 e Nintendo Switch 2, portando con sé un mare di novità e sorprese. Dopo mesi di silenzio, le indiscrezioni si fanno sempre più ambiziose, svelando un nuovo capitolo di questa amatissima saga. L’attesa cresce, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questo entusiasmante ritorno nel mondo spaziale.

Starfield 2.0 è in arrivo anche su PS5 e Nintendo Switch 2 con tante novità, per un report

Starfield torna al centro dell’attenzione dopo mesi di silenzio, e questa volta le indiscrezioni sono particolarmente ambiziose. Secondo fonti vicine a Bethesda, il gioco di ruolo spaziale sarebbe pronto a ricevere un aggiornamento mastodontico, al punto da essere definito da alcuni come una sorta di “ Starfield 2.0”. L’obiettivo sarebbe quello di rilanciare l’esperienza dopo un debutto accolto con reazioni contrastanti. Le novità non riguarderebbero solo il gameplay, ma anche nuove piattaforme. E il 2026 potrebbe essere l’anno chiave. Starfield è stata la prima nuova proprietà intellettuale di Bethesda dopo molti anni e anche il primo grande titolo pubblicato sotto l’egida Xbox dopo l’acquisizione di ZeniMax. 🔗 Leggi su Game-experience.it

