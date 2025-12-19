Zoe Saldaña | Ho conosciuto il dolore da bambina perdendo un genitore Ma la scomparsa di un figlio è innaturale persino nel regno animale Il lutto può renderti insensibile ma se intorno a te c’è amore devi lasciarti aiutare

Zoe Saldaña riflette sul dolore, sulla perdita e sulla forza dell’amore, ricordando l’importanza di lasciarsi aiutare. Nel nuovo capitolo di Avatar, l’attrice premio Oscar affronta temi di lutto, comunità e guarigione, sottolineando come la vita, nonostante il successo, rimanga una sfida umana universale. La sua storia personale si intreccia con il suo ruolo, rivelando una profondità autentica e un legame forte con le radici e la natura.

Zoe Saldaña: «Ho conosciuto il dolore da bambina, perdendo un genitore. Ma la scomparsa di un figlio è innaturale, persino nel regno animale. Il lutto può renderti insensibile, ma se intorno a te c'è amore devi lasciarti aiutare»

L’attrice premio Oscar torna a essere Neytiri in Avatar - Fuoco e cenere, l'attesissimo nuovo capitolo della saga di James Cameron, ora al cinema, e parla di lutto e rabbia, di comunità e guarigione, del rapporto con la natura come spazio di appartenenza e di come, anche dopo il successo e i riconoscimenti, la vita resti una questione profondamente umana: «Io sono italiana quanto mio marito Marco è dominicano, ed è bellissimo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

