Zoe Saldaña riflette sul dolore, sulla perdita e sulla forza dell’amore, ricordando l’importanza di lasciarsi aiutare. Nel nuovo capitolo di Avatar, l’attrice premio Oscar affronta temi di lutto, comunità e guarigione, sottolineando come la vita, nonostante il successo, rimanga una sfida umana universale. La sua storia personale si intreccia con il suo ruolo, rivelando una profondità autentica e un legame forte con le radici e la natura.

© Vanityfair.it - Zoe Saldaña: «Ho conosciuto il dolore da bambina, perdendo un genitore. Ma la scomparsa di un figlio è innaturale, persino nel regno animale. Il lutto può renderti insensibile, ma se intorno a te c’è amore devi lasciarti aiutare»

L’attrice premio Oscar torna a essere Neytiri in Avatar - Fuoco e cenere, l'attesissimo nuovo capitolo della saga di James Cameron, ora al cinema, e parla di lutto e rabbia, di comunità e guarigione, del rapporto con la natura come spazio di appartenenza e di come, anche dopo il successo e i riconoscimenti, la vita resti una questione profondamente umana: «Io sono italiana quanto mio marito Marco è dominicano, ed è bellissimo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della donna scomparsa in Salento. L'ultimo post: «Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava. Ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te, è che il filo non era teso per farmi cadere, ma per riportarmi a te»

Leggi anche: “Ho scoperto per caso di avere un tumore al pancreas, non dà dolore ed è difficile accorgersene. Ma se ne può uscire. Io sono rinato”: il maestro Mazza racconta la malattia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zoe Saldaña: «Ho conosciuto il dolore da bambina, perdendo un genitore. Ma la scomparsa di un figlio è innaturale, persino nel regno animale. Il lutto può renderti ... - Fuoco e cenere, l'attesissimo nuovo capitolo della saga di James Cameron, ora al cinema, e parla di lutto e rabbia, di comunità e guarigione, ... vanityfair.it