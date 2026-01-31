Bimba mangia l'hashish del padre e si sente male ricoverata Il genitore è stato denunciato

Una bambina di un anno è finita in ospedale dopo aver mangiato del “fumo” trovato in casa. La piccola ha avuto problemi di salute e ora è sotto osservazione. Il padre è stato denunciato per aver lasciato l’hashish in giro. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

