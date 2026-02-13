Matias Soulé ha deciso di restare alla Roma, confermando la sua volontà di continuare con i giallorossi. La sua scelta nasce dall’importanza dell’accordo con Paulo Dybala, che si è dimostrato fondamentale per rafforzare il progetto tecnico della squadra. Con questa alleanza, il club punta a costruire un nuovo ciclo, puntando sulla sintonia tra i due giovani talenti argentino. La collaborazione tra Soulé e Dybala rappresenta ormai il cuore del rinnovamento romano, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e creare un ambiente più compatto.

L’asse argentino tra Matias Soulé e Paulo Dybala diventa il pilastro centrale del nuovo corso della Roma, consolidando un’intesa che trascende il rettangolo di gioco per farsi strategia tecnica e spogliatoio. L’ex talento della Juventus, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha ratificato la centralità del progetto capitolino nella sua crescita professionale, svelando come la destinazione giallorossa rappresentasse l’unico obiettivo sensibile già durante la parentesi a Torino. La scelta di Trigoria si sta traducendo in un inserimento rapido, facilitato da un legame simbiotico con la Joya, definito da Soulé non solo come riferimento tecnico assoluto ma come perno umano fondamentale per gli equilibri della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Soulé blinda la scelta giallorossa: l’asse con Dybala è il nuovo motore del club

Matias Soulé ha spiegato di aver scelto di lasciare la Juventus per approdare alla Roma perché voleva solo questa squadra, una decisione che considera "fantastica".

Il futuro di Dybala rimane al centro delle attenzioni nel calciomercato della Roma.

