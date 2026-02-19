Roma spiazzata Dybala scrive la parola fine | ha deciso Oriana

Paulo Dybala ha annunciato che la sua compagna Oriana ha deciso di chiudere la loro storia. La causa, secondo quanto riferisce l’attaccante, riguarda un cambio di priorità della donna, che ha preferito dedicarsi a nuovi progetti personali. La notizia ha sorpreso molti tifosi, soprattutto considerando le recenti voci di un possibile trasferimento. Dybala ha spiegato che la decisione è stata presa di comune accordo e in modo pacifico. La coppia ora si prepara a seguire strade separate, lasciando Roma senza parole.

