La premier Meloni ha deciso di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza come osservatore, una scelta che ha suscitato molte critiche. La decisione arriva in un momento delicato, con il conflitto che infiamma la regione e le tensioni internazionali già alte. La partecipazione italiana, senza un ruolo diretto, rischia di apparire come un gesto poco deciso in una crisi complessa. La prima riunione, prevista a Washington il 19 febbraio, vedrà quindi il nostro paese presente senza influire sulle decisioni.

di Roberto Celante La premier Meloni ha fatto sapere che l’Italia interverrà al Board of peace, la cui prima riunione si terrà a Washington il 19 febbraio, con l’ambigua formula della partecipazione “da osservatore”: senza rivestire, quindi, un ruolo attivo. Si tratta di un vero e proprio “barbatrucco”. Peraltro, per diretta ammissione della premier, “è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l’adesione al Board of Peace”. Tradotto: se abbiamo un problema con la Costituzione, aggiriamola (che, in tempi di campagna referendaria, è un formidabile autogol). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché è inopportuna la scelta di Meloni di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza da osservatore

Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore.

L’Italia ha ottenuto un ruolo di osservatore nel Board of Peace di Gaza, una decisione presa dall’amministrazione Trump per coordinare la ricostruzione dopo il conflitto.

