Epstein ha ordinato la sepoltura di due ragazze strangolate nel suo ranch | spunta la mail tra i file

Tra i file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, spunta una mail che riguarda Epstein e il suo ranch. In quella comunicazione, l’imprenditore ordina la sepoltura di due ragazze strangolate nel suo ranch. La scoperta ha suscitato sdegno e molte domande sulle circostanze di quella decisione.

Tra i circa tre milioni di "Epstein Files" pubblicati la scorsa settimana dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, emerge un documento che sta attirando particolare attenzione per il suo contenuto estremamente inquietante. Si tratta di una e-mail datata novembre 2019, quindi successiva alla morte di Jeffrey Epstein, avvenuta il 10 agosto dello stesso anno nel carcere di New York, ufficialmente per suicidio. Il messaggio contiene accuse gravissime nei confronti del finanziere, già condannato per reati sessuali. Nella mail si sostiene che Epstein avrebbe ordinato la sepoltura di due "ragazze straniere" nei pressi di un suo ranch nel New Mexico, dopo che le giovani sarebbero morte per strangolamento durante rapporti sessuali violenti e fetish.

