Due anni in carcere Speranze di libertà ancora disattese per Giancarlo Spinelli

Giancarlo Spinelli resta in carcere in Venezuela da due anni, senza una vera condanna e con un processo poco trasparente. La sua detenzione continua a suscitare preoccupazioni, soprattutto perché non ha accesso a un avvocato di fiducia. Le sue speranze di tornare in Italia si sono via via affievolite, mentre le autorità locali non forniscono dettagli chiari sul caso. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, lasciando Spinelli in una condizione di incertezza totale. La sua famiglia chiede risposte e azioni concrete.

Rinchiuso in carcere in Venezuela da due anni. Senza una condanna, con un procedimento giudiziario opaco e senza la garanzia di una difesa privata. Il 22 febbraio è un anniversario doloroso per Giancarlo Spinelli e i suoi familiari. Il cesenate di 59 anni, trasferitosi con la famiglia a Caracas da bambino, è stato arrestato in Venezuela il 22 febbraio del 2024. L’attesa fiduciosa dei familiari, che speravano nella scarcerazione del proprio caro, dopo che il governo venezuelano aveva annunciato la liberazione di un numero importante di detenuti, ha lasciato il posto a delusione e sconforto. Solo alcuni prigionieri hanno riabbracciato le loro famiglie (come il giornalista Biagio Pilieri, l’imprenditore Luigi Gasperini, il cooperante Alberto Trentini e l’imprenditore Mario Burlò). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venezuela, la svolta . Si spera nella libertà per Giancarlo SpinelliIl Venezuela annuncia la liberazione di numerosi detenuti, tra cui stranieri, nel tentativo di promuovere la pace nel paese.

“Mio cugino Giancarlo Spinelli in carcere in Venezuela da 22 mesi. Pochi escono vivi da lì, è il girone dell’inferno”In Venezuela, diversi cittadini italiani sono rinchiusi da mesi in condizioni difficili, spesso per motivi politici o come ostaggi di un regime complesso.

