Mio cugino Giancarlo Spinelli in carcere in Venezuela da 22 mesi Pochi escono vivi da lì è il girone dell’inferno

In Venezuela, diversi cittadini italiani sono rinchiusi da mesi in condizioni difficili, spesso per motivi politici o come ostaggi di un regime complesso. Tra questi, il caso di Giancarlo Spinelli, detenuto da 22 mesi, rappresenta una realtà difficile da ignorare. Oltre a lui, sono almeno una decina le persone italiane coinvolte in questa delicata situazione, che richiama l’attenzione sulla complessità delle relazioni tra i due paesi.

Cesena, 6 gennaio 2026 – Il caso più noto è quello di Alberto Trentini, ma sono almeno una decina i cittadini italiani detenuti in Venezuela come ’ostaggi’ del regime o per motivi politici. A Cesena vivono ore di apprensione i familiari di Giancarlo Spinelli, architetto 59enne, nato a Cesena, ma trasferitosi nel Paese sudamericano con la famiglia quando aveva solo 4 anni. È in carcere senza processo da ben 22 mesi, prima all’Helicoide, poi allo Yare III e ora a La Planta. Dopo il blitz degli Stati Uniti, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, i parenti di Spinelli, tra cui il cugino cesenate che porta lo stesso nome, Giancarlo Spinelli, vivono momenti di angoscia e di paura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

