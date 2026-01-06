Mio cugino Giancarlo Spinelli in carcere in Venezuela da 22 mesi Pochi escono vivi da lì è il girone dell’inferno
In Venezuela, diversi cittadini italiani sono rinchiusi da mesi in condizioni difficili, spesso per motivi politici o come ostaggi di un regime complesso. Tra questi, il caso di Giancarlo Spinelli, detenuto da 22 mesi, rappresenta una realtà difficile da ignorare. Oltre a lui, sono almeno una decina le persone italiane coinvolte in questa delicata situazione, che richiama l’attenzione sulla complessità delle relazioni tra i due paesi.
Cesena, 6 gennaio 2026 – Il caso più noto è quello di Alberto Trentini, ma sono almeno una decina i cittadini italiani detenuti in Venezuela come ’ostaggi’ del regime o per motivi politici. A Cesena vivono ore di apprensione i familiari di Giancarlo Spinelli, architetto 59enne, nato a Cesena, ma trasferitosi nel Paese sudamericano con la famiglia quando aveva solo 4 anni. È in carcere senza processo da ben 22 mesi, prima all’Helicoide, poi allo Yare III e ora a La Planta. Dopo il blitz degli Stati Uniti, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, i parenti di Spinelli, tra cui il cugino cesenate che porta lo stesso nome, Giancarlo Spinelli, vivono momenti di angoscia e di paura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Attacco al Venezuela. Ore di ansia per la sorte di Giancarlo Spinelli, detenuto da 22 mesi
Leggi anche: Venezuela, l’angoscia dei familiari dell’architetto Giancarlo Spinelli dopo l’attacco Usa: “Situazione agghiacciante”
Attacco al Venezuela. Ore di ansia per la sorte di Giancarlo Spinelli, detenuto da 22 mesi; Giancarlo Spinelli, l'imprenditore in carcere da due anni con la moglie in Venezuela: «Un arsenale in casa, è un terrorista». I familiari: «Cosa succederà dopo Maduro?»; L’architetto Giancarlo Spinelli rinchiuso in Venezuela, l’angoscia dei familiari dopo l’attacco Usa: “Situazione agghiacciante”.
L’architetto Giancarlo Spinelli rinchiuso in Venezuela, l’angoscia dei familiari dopo l’attacco Usa: “Situazione agghiacciante” - “L’ultima volta che l’abbiamo sentito, quasi un mese fa, stava molto male: non si reggeva in piedi”. msn.com
Attacco al Venezuela. Ore di ansia per la sorte di Giancarlo Spinelli, detenuto da 22 mesi - I parenti: "La situazione è caotica, non abbiamo sue notizie da un mese. msn.com
Giancarlo Spinelli, l'imprenditore in carcere da due anni con la moglie in Venezuela: «Un arsenale in casa, è un terrorista». I familiari: «Cosa succederà dopo Maduro?» - Dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela si chiede di intervenire per risolvere il caso del 59enne originario di Cesena. corrieredibologna.corriere.it
Filiberta Sperandio, tornata alla Casa del Padre all’età di 91 anni presso la RSA di Celano. La ricordiamo con affetto e ci uniamo al dolore della cognata Gabriella, del cugino Filiberto e dei familiari tutti. Che la sua anima riposa in pace. Amen - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.