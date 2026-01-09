Venezuela la svolta Si spera nella libertà per Giancarlo Spinelli

Il Venezuela annuncia la liberazione di numerosi detenuti, tra cui stranieri, nel tentativo di promuovere la pace nel paese. La decisione, comunicata ieri dal presidente dell’assemblea Jorge Rodriguez, rappresenta un passo importante nel processo di stabilizzazione. L’Italia osserva con attenzione questi sviluppi, sperando in un miglioramento delle condizioni politiche e sociali in Venezuela, e in un futuro di maggiore stabilità e dialogo.

L’Italia spera. Ieri pomeriggio il presidente dell’assemblea del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha annunciato la "liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri con l’obiettivo di favorire e raggiungere la pace". I familiari di Giancarlo Spinelli, il 59enne di origine cesenate detenuto in carcere a Caracas, si sono subito messi in contatto tra loro, e nutrono la forte speranza che i loro cari (Giancarlo e la moglie italo-venezuelana Maria Alejandra Portillo Resh) possano essere nella lista delle persone in attesa di essere rilasciate dal carcere. Il 59enne Giancarlo Spinelli, nato a Cesena e trasferitosi con la famiglia a Caracas all’età di 4 anni, è stato arrestato il 22 febbraio del 2024 con le accuse di terrorismo, tradimento alla patria e traffico d’armi internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

