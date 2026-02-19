Maxi sequestro da 10 milioni al narcotrafficante Patrizio Forniti | ville società e un bunker segreto

Patrizio Forniti, noto narcotrafficante, ha subito un sequestro di beni da 10 milioni di euro. Le autorità hanno confiscato ville, società e un bunker nascosto in campagna, ritenuto nascosto nel territorio di Latina. L’operazione si è concentrata sulla rete di proprietà illecite che Forniti gestiva da anni, alimentando il traffico di droga. I dettagli sui beni sequestrati sono stati verificati in modo approfondito dagli investigatori. Ora si indaga per capire se ci siano altri patrimoni nascosti sotto il suo controllo.

Sequestro da 10 milioni di euro a Patrizio Forniti, narcotrafficante considerato il 'capo dei capi' della provincia di Latina. Fra i beni anche una villa con bunker segreto. Tra i beni anche una mega-villa in costruzione, in un'area di campagna ad Aprilia, realizzata con finiture di pregio e dotata di un bunker sotterraneo. L'uomo era già in stato di arresto.