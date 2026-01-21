Scott McTominay si è distinto anche attraverso le parole, sottolineando come «manca la magia» nel gioco del Napoli. La squadra partenopea appare spesso imprevedibile, alternando momenti brillanti a periodi di confusione, come un Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Analizzare questa diversa identità può aiutare a comprendere meglio le sfide e le potenzialità di un Napoli in costante evoluzione.

Sliding doors per questo Napoli in versione dr. Jekyll e mr. Hyde. Da qui al 28 gennaio questa squadra si gioca un pezzo decisivo della stagione. Tutto in una settimana, anzi in 3 giorni. Prima a Torino contro la Juventus dove con sconfitta o un pari vedrebbe l’Inter a 8-9 punti di distanza quasi irraggiungibile. Contro il Chelsea tre giorni dopo ci sono le ultime disperate speranze per andare ai playoff Champions. Lotta scudetto a gennaio e ottavi di finale nel massimo trofeo europeo a inizio stagione nessuno li avrebbe messi in dubbio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay fuoriclasse anche con le parole: «Manca la magia». Il Napoli è Dr. Jekyll e Mr Hyde

Leggi anche: Rashford, Mr. Jekyll o Dr. Hyde? Il Barcellona fa i conti con i due volti dell’inglese

Leggi anche: La sinistra e la violenza: Dr. Jekyll, Mr. Hyde e l’assalto a “La Stampa”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna; Di Marzio esalta McTominay: Giocatore da Real Madrid, è devastante! Mi auguro una cosa per il futuro; Sky, Modugno: Ho saputo una cosa su Anguissa e il ritorno dall'infortunio; Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna.

McTominay fuoriclasse anche con le parole: «Manca la magia». Il Napoli è Dr. Jekyll e Mr HydeSliding doors per questo Napoli in versione dr. Jekyll e mr. Hyde. Da qui al 28 gennaio questa squadra si gioca un pezzo decisivo della stagione. Tutto in una settimana, anzi in 3 giorni. Prima a ... ilnapolista.it

McTominay spiega le difficoltà del Napoli: Brutta situazione, va ritrovata la magia dell’anno scorsoScott McTominay spiega in diretta dopo Copenaghen-Napoli di Champions, tutte le difficoltà che sta vivendo la squadra di Conte: Dobbiamo trovare ... fanpage.it

"MCTOMINAY NON È UN FUORICLASSE" Scatta il paragone anche con Zielinski durante l'ultima puntata de 'Il Bello del Calcio' Cosa ne pensate e DA QUALE PARTE VI SCHIERATE #SSCNapoli #McTominay #Zielinski - facebook.com facebook

#McTominay fuoriclasse o campione È questa la discussione nata a "Il Bello del Calcio", con il telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, che ritiene soltanto 3 o 4 i fuoriclasse nel calcio mondiale e tra questi non c'è il centrocampista del #Napoli #s x.com