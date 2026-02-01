Al cinema come una volta al Piccolo Teatro Comico Dr Jekyll e Mr Hide

Domenica 8 febbraio, alle 17, il Piccolo Teatro Comico ripropone la sua rassegna “Al cinema come una volta”. Questa volta toccherà ai film muti degli anni 20, accompagnati dal vivo al pianoforte da Andrea Cavallo. Una serata dedicata a riscoprire le atmosfere di un cinema passato, con un’esecuzione musicale che riporta in vita le immagini di allora.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Al Piccolo Teatro Comico, domenica 8 febbraio alle 17, appuntamento con “Al cinema come una volta”, la rassegna di film muti anni 20, musicati al pianoforte da Andrea Cavallo. Dottor Jekyll e Mr. Hyde è un film muto del 1920 per la regia di John Stuart Robertson, tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde del 1886 e interpretato da John Barrymore. Il dott. Henry Jekyll è un medico irreprensibile, devoto verso i malati e attivamente impegnato nella ricerca scientifica.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Piccolo Teatro Comico

Scott McTominay si è distinto anche attraverso le parole, sottolineando come «manca la magia» nel gioco del Napoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Piccolo Teatro Comico

Argomenti discussi: La (vera) scuola di oggi al cinema: nuovi film consigliati, oltre gli stereotipi (e che non lasciano sereni...); Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Le cose non dette; Il dono più prezioso di Michel Hazanavicius: evento al cinema per il Giorno della Memoria; La stanza di Mariana, il film evento per il Giorno della Memoria.

Una volta si andava al cinemaRaccontando libri ho trovato cose buone e meno buone, temi più o meno interessanti e mi applicavo di conseguenza, a volte coinvolto, a volte, lo confesso, distratto. Ma se racconto Un uomo in ... mymovies.it

Roberto Rossellini - Più di una vita: al cinema il documentario sulla grande svolta del regista italianoNelle sale come evento il 3-4-5 novembre distribuito da Fandango il film diretto da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti che racconta la seconda, fondamentale fase della ... comingsoon.it

` , presso il Piccolo Teatro di Crevalcore in Viale Caduti di Via Fani n. 302, si terrà il primo di tre incontri su orticoltura e alimentazione. Dalle ore 20:45 il dott. Enrico Accorsi for - facebook.com facebook

Nespolo non dipinge: mette in scena. Ogni opera è un piccolo teatro di segni e colori, un racconto che si apre allo sguardo con leggerezza e intelligenza. Potrai vedere le sue opere all'interno del Museo del Genio, Roma, il nuovo spazio museale nel cuore d x.com