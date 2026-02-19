Dove vedere in tv Sinner-Mensik oggi ATP Doha 2026 | orario giovedì 19 febbraio e streaming

Jannik Sinner affronta Jakub Mensik oggi a Doha, causa i quarti di finale degli ATP Qatar Open 2026. Il match si gioca giovedì 19 febbraio, giorno in cui si disputano tutte le altre sfide di questa fase del torneo. La partita tra l’italiano e il ceco si tiene nel pomeriggio, trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming. Sinner, che si è qualificato tra i favoriti, cerca di avanzare nel torneo contro il giovane Mensik, che ha già sorpreso diverse aspettative.

Prosegue senza soluzione di continuità il programma dei Qatar Open 2026 di tennis: si disputeranno tutti nello stesso giorno i quarti di finale, previsti a Doha giovedì 19 febbraio, quando andrà in scena anche la sfida tra l' azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, ed il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MENSIK (2° MATCH DALLE 17.30) Il quarto di finale di singolare che vedrà in campo il tennista italiano sarà il quarto ed ultimo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 13.00 italiane. Si tratta di una prima assoluta sul circuito maggiore, in quanto non ci sono precedenti tra l'azzurro ed il ceco.