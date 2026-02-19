Sinner-Mensik oggi al torneo ATP Doha orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Jannik Sinner sfida Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo ATP di Doha. La partita si svolge oggi, e il vincitore avrà la possibilità di affrontare in semifinale il vincente tra Lehecka e Fils. Sinner, reduce da recenti vittorie, punta a proseguire il suo cammino nel torneo. La sfida si gioca alle 14:00 ora locale e sarà visibile in diretta TV e streaming. Gli appassionati di tennis potranno seguire l’evento su vari canali sportivi digitali. La partita promette emozioni e colpi di scena.

