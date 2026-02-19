Dove vedere in tv i Test di MotoGP Buriram 2026 | orari 21-22 febbraio tv streaming

Il motivo della presenza dei piloti a Buriram è la sessione di test ufficiali, che si svolge tra il 21 e il 22 febbraio. La manifestazione permette ai team di provare nuove soluzioni prima dell’inizio del Mondiale 2026, previsto tra una settimana al Chang International Circuit. Durante queste prove, i piloti affrontano circuiti e condizioni diverse per affinare le proprie moto. Gli appassionati potranno seguire le prove in diretta televisiva o in streaming, con orari già comunicati. La sfida tra i migliori si avvicina.

Tra sabato 21 e domenica 22 febbraio andrà in scena a Buriram l'ultima finestra ufficiale di Test MotoGP in preparazione del Mondiale 2026, che comincerà poi tra una settimana proprio al Chang International Circuit. In Thailandia si disputeranno due giornate di collaudi per un totale di quasi 16 ore di attività in pista nell'ultimo atto della pre-season per la classe regina. Grande curiosità per rivedere in azione i big del campionato che potrebbero lottare per il titolo iridato, con in pole position Marc Marquez sulla Ducati ma anche gli italiani Marco Bezzecchi (su Aprilia) e Francesco Bagnaia (sull'altra GP26 Factory di Borgo Panigale).