Dove vedere in tv i Test di F1 Bahrain 2026 | orari 11-13 febbraio programma streaming

Questa settimana in Bahrain si svolgono i primi test ufficiali di Formula 1 del 2026. Dopo lo shakedown di fine gennaio a Barcellona, i team si preparano a mettere alla prova le nuove monoposto. Gli appassionati potranno seguire le prove in tv tra l’11 e il 13 febbraio, con orari e streaming disponibili. È il primo vero assaggio delle novità che caratterizzeranno il campionato di quest’anno.

Dopo lo shakedown collettivo di fine gennaio a Barcellona, questa settimana è prevista in Bahrain la prima finestra dei Test ufficiali di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Appuntamento da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio per le tre giornate di attività in pista programmate a Sakhir che consentiranno ai team di raccogliere dati fondamentali sul comportamento delle macchine di nuova generazione. Ricordiamo che il circuito mediorientale ospiterà anche una seconda finestra di test collettivi che si terrà dal 18 al 20 febbraio in attesa di volare in Australia per il primo round della stagione in programma dal 6 all'8 marzo.

