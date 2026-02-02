Dove vedere in tv i test di MotoGP Sepang 2026 | orari calendario streaming

La MotoGP apre la stagione con i primi test ufficiali a Sepang, in Malesia. Dal 3 al 5 febbraio i piloti scendono in pista per le prime prove della nuova stagione 2026. Gli appassionati potranno seguire gli esordi dei protagonisti, che si preparano a sfidarsi in vista delle gare ufficiali.

Dopo quelli della F1, anche la MotoGP è pronta ad effettuare i primi test ufficiali della stagione. Dal 3 al 5 febbraio, infatti, sul circuito di Sepang, in Malesia, vedremo per la prima volta quest’anno in pista i protagonisti del 2026. Il tracciato asiatico, che da anni ospita i test, offrirà alle scuderie ed ai piloti le prime informazioni sulle nuove moto che disputeranno la stagione. Tanti gli interrogativi che verranno risolti nel corso dell’anno. Il team da battere è ovviamente la Ducati, reduce da un 2025 strepitoso, condito dalle vittorie nella classifica costruttori e nella classifica piloti grazie a Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

