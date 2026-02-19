A Porto Potenza, i lavori pubblici annunciati sono scomparsi. La bretella tra via Olimpia e via Beethoven si è fermata senza spiegazioni, lasciando i cittadini senza una data di riapertura. Anche l’ex palestra in piazza Douhet, trasformata in spazio polifunzionale, resta chiusa da mesi. Il by-pass sulla strada statale 16 non ha ancora visto la luce, nonostante le promesse fatte anni fa. La situazione crea confusione tra chi aspetta da tempo interventi fondamentali per la viabilità locale. La domanda resta: quando riprenderanno i lavori?

"Che fine hanno fatto i lavori pubblici a Porto Potenza? Non si sa più nulla della bretella di collegamento tra via Olimpia e via Beethoven, dello spazio polifunzionale ricavato dall’ex palestra in piazza Douhet e nemmeno del by-pass sulla strada statale 16". È quanto dichiarato dal Comitato cittadino per Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, tramite una lettera indirizzata al sindaco Noemi Tartabini. "Sindaco, mentre in una recente intervista alla Bit di Milano lei e l’assessore Margherita Fermani avete puntato i riflettori sul recupero della torre di Montesanto, noi come comitato vogliamo riportare l’attenzione su tre opere cruciali – dice il gruppo di cittadini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dove sono i lavori annunciati?"

