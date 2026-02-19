dove cameron si reinventa in 56 giorni thriller erotico su prime video tra passione e segreti e grande chimica con avan jogia

Dove Cameron si reinventa in 56 giorni, thriller erotico su Prime Video, dopo aver lasciato il suo ruolo da star Disney. La serie mostra una donna che si confronta con segreti e passione, lasciando alle spalle l’immagine di ragazza innocente. Cameron interpreta una protagonista complessa, capace di catturare l’attenzione con una chimica palpabile con Avan Jogia. La serie riesce a coinvolgere lo spettatore tanto da dimenticare che si tratta di finzione, grazie anche a scene intense e un ritmo serrato. La sua performance sorprende e spinge a riflettere sulla sua nuova strada artistica.

C’è un momento, guardando 56 giorni, in cui ci si dimentica completamente che si tratta di finzione. Merito della storia, certo – un thriller psicologico ed erotico che tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine – ma soprattutto merito di lei, Dove Cameron, che con questa serie archivia definitivamente la sua vita da brava ragazza Disney e si reinventa in modo convincente e sorprendente. Tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Catherine Ryan Howard (pubblicati in Italia da fazi editore), è creata, scritta e prodotta da Lisa Zwerling (un passato glorioso in E.R. – Medici in prima linea ) e Karyn Usher ( Prison break ). 🔗 Leggi su Amica.it

56 Giorni, la serie thriller erotica con Dove Cameron lascia a bocca apertaDove Cameron ha lasciato il pubblico senza parole con la sua interpretazione nella serie thriller erotica

