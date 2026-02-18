56 Giorni la serie thriller erotica con Dove Cameron lascia a bocca aperta

Dove Cameron ha lasciato il pubblico senza parole con la sua interpretazione nella serie thriller erotica

Il primo ha ovviamente a che fare con la folgorante bellezza della futura moglie del cantante Damiano David, generosamente mostrata in tutto il suo splendore. Il secondo ha a che fare con un particolare del passato dell’attrice americana: rivelarlo significherebbe spoilerare quello che la serie rivela nel penultimo episodio, ma per i curiosi basta leggere la biografia dell’attrice, che quando era ancora una ragazzina ha cambiato il suo nome legale da Chloe a Dove (“colomba” in inglese). Per chi non vuole spoiler, invece, ecco trama, cast e analisi di 56 Days. I protagonisti principali della storia sono Ciara (Dove Cameron) e Oliver (Avan Jogia).🔗 Leggi su Today.it

Dove Cameron presto in tv con una serie thriller, e il nuovo look è super rockDove Cameron torna in tv con una nuova serie thriller e presenta un look rock distintivo.

Leggi anche: Nina dobrev protagonista di una serie tv thriller erotica da non perdere

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.