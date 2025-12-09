dove cameron ritratta nelle prime foto della serie 56 days di cui prime video svela la data di uscita

Amazon ha svelato che il progetto, descritto come un thriller erotico, arriverà in streaming a febbraio sulla piattaforma. Amazon ha condiviso le prime foto della serie 56 Days, il progetto descritto come un thriller erotico che avrà come star Dove Cameron e Avan Jogia, svelandone anche la data di uscita. L'appuntamento in streaming su Prime Video è stato fissato al 18 febbraio. I primi dettagli della serie Gli otto episodi che compongono 56 Days, progetto che porta sul piccolo schermo il romanzo scritto da Catherine Ryan Howard, saranno distribuiti tutti in contemporanea durante il giorno di uscita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

