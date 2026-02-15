Domenica di sole ma in settimana tornano piogge e neve tra novarese e Vco

Domenica di sole, ma le previsioni indicano che tra Novarese e Vco arriveranno piogge e neve, causando disagi ai pendolari. Daniele Berlusconi di 3bmeteo conferma che le condizioni meteorologiche cambieranno da domani, con un netto peggioramento del tempo. Nei prossimi giorni, si registreranno nevicate a quote basse e piogge intense che interesseranno la zona, portando a possibili disagi nelle strade.

Come spiega Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com "dopo la perturbazione transitata nella giornata di sabato, domenica in prevalenza soleggiata con venti anche moderati da Nord, e atmosfera piuttosto limpida. Temperature massime in rialzo con valori intorno ai 15 gradi in pianura". "Nel corso della nuova settimana transiterà inizialmente un fronte da Nord Ovest che non avrà grandi effetti sulla pianura novarese, mentre riuscirà a portare nuvolosità più estesa associata a delle precipitazioni sul Vco nella giornata di lunedì, che risulteranno nevose oltre 800-900 metri con accumuli più importanti nei pressi dei crinali alpini di confine (Sempione, Formazza fino a 15-20 cm).