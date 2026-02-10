La campagna per il referendum sulla giustizia si riaccende. Dopo settimane di silenzio, il fronte del No sembra aver guadagnato terreno, con i promotori che ora puntano tutto sulla vittoria. Nel frattempo, Nordio torna ad attaccare le toghe, mentre i quindici giuristi confermano di non voler fare ricorso contro la decisione del governo di mantenere la data stabilita. La partita si fa più tesa e si avvicina il momento di scoprire quale strada prenderà l’opinione pubblica.

I quindici giuristi promotori della raccolta di 500mila firme per il referendum sulla giustizia, che hanno ottenuto con un’ordinanza della Cassazione la nuova formulazione del quesito, hanno deciso di non fare ricorso contro la scelta del governo di non spostare la data della consultazione e di concentrarsi sulla campagna per la vittoria del No alla riforma Nordio. “Abbiamo già detto che la decisione di non modificare la data del referendum è un’interpretazione non corretta della sequenza temporale prevista dall’articolo 15 della legge sul referendum. Sarebbe possibile, e anche giusto, contestarla in un nuovo giudizio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum sulla Giustizia, la rimonta del No riapre la partita. E Nordio torna ad attaccare le toghe

Approfondimenti su Referendum Giustizia

La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme.

Il ministro Carlo Nordio difende la sua riforma sulla separazione delle carriere dei giudici, respingendo le accuse di essere mini indipendenza delle toghe.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 14/01/2026

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia: quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo, vuol dire che è abbastanza disperata.; Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzo; La Cassazione modifica il quesito del referendum sulla giustizia: vince il no, rebus sulla data; Referendum sulla giustizia, che differenza c'è tra le due versioni e quali sono le strade per eventuali ricorsi.

Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e LegaLa partita è aperta. Anche Swg conferma che la battaglia referendaria è tutta da giocare e il No alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del Sì. Secondo la rilevazione dell’ ... ilfattoquotidiano.it

Cambierà la data del referendum sulla giustizia?Ora è possibile perché la Cassazione ha ammesso il quesito che i promotori del No avevano presentato proprio per far slittare la data ... ilpost.it

REFERENDUM GIUSTIZIA, il procuratore Infante a Pietra: “Riforma pericolosa, a rischio l’autonomia dei magistrati” - Video - facebook.com facebook

Referendum giustizia, il quesito riformulato è pura fuffa: una sfilza inutile di articoli e commi, così i soliti “pasdaran della trasparenza” vogliono complicare tutto di @A_Mastrapasqua x.com