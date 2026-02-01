Chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli per sovraffollamento | blitz dopo Crans Montana

La polizia locale e i carabinieri hanno chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli. La decisione arriva dopo un controllo che ha evidenziato un sovraffollamento nel locale, avvenuto pochi giorni dopo l’incendio del Crans Montana. Le forze dell’ordine sono intervenute per garantire la sicurezza e verificare il rispetto delle regole, e hanno deciso di chiudere temporaneamente il locale. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la presenza di troppi clienti ha fatto scattare il provvedimento.

