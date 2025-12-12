Federica Brignone c'è per Milano-Cortina | Come aver ripreso a camminare e dover correre i 100 metri

Federica Brignone sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come confermato dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio. La campionessa ha affrontato con determinazione il percorso di preparazione, con il supporto della famiglia, in particolare della madre Maria Rosa Quario, che sottolinea lo sforzo e la motivazione di Federica.

Dopo l'annuncio ufficiale attraverso le parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a conferma della presenza di Federica Brignone alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha parlato anche mamma Maria Rosa Quario: "Ha lavorato duro, essere portabandiera uno stimolo in più". Fanpage.it Federica Brignone c’è a Milano-Cortina: “Come se aver ripreso a camminare e dover correre i 100 metri” - Dopo l'annuncio ufficiale attraverso le parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a conferma della presenza di Federica Brignone alle prossime ... fanpage.it E' ufficiale: Federica Brignone sarà in gara alle Olimpiadi invernali - Lo ha confermato il Presidente del Coni Buonfiglio: "Sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e la sua determinazione" ... msn.com Radio1 Rai. . #Olimpiadi Scelte le coppie #portabandiera nelle cerimonie di apertura dei Giochi invernali #MilanoCortina2026: Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano e Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina. Appuntamento al 6 febbraio. - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina: sono gli atleti azzurri scelti per fare i portabandiera dell'Italia nelle cerimonie di apertura dei Giochi invernali il prossimo 6 febbraio. #ANS x.com

Manuela Moelgg quarta a Zagabria gennaio 2011

Video Manuela Moelgg quarta a Zagabria gennaio 2011 Video Manuela Moelgg quarta a Zagabria gennaio 2011