Snowball Earth, il manga apprezzato da Hideo Kojima e Hideaki Anno, si prepara a diventare un anime nel 2026. La produzione sarà affidata allo Studio Kai, portando sullo schermo una storia che ha già catturato l’attenzione di importanti figure del mondo dell’intrattenimento. L’attesa cresce per questa nuova trasposizione animata.

© Movieplayer.it - Snowball Earth, il manga che ha conquistato Hideo Kojima e Hideaki Anno, diventa un anime nel 2026

Snowball Earth, manga amato da Hideo Kojima e Hideaki Anno, è stato confermato per l'adattamento anime con Studio Kai. Debutterà l'anno prossimo, tra kaiju, mecha e fantascienza retrofuturistica. Quando un'opera riesce a mettere d'accordo due figure come Hideo Kojima e Hideaki Anno, vale la pena fermarsi a guardare. Snowball Earth si prepara al salto anime con un teaser che suggerisce ambizioni precise e un'identità già sorprendentemente solida. Fantascienza, kaiju e mecha: l'apocalisse secondo Kojima e Anno Che Hideo Kojima abbia un debole per storie che mescolano fantascienza, catastrofi e umanità in crisi non è certo un segreto. Movieplayer.it

Official Manga Trailer | Snowball Earth, Vol. 1 | VIZ

Snowball Earth, il manga che ha conquistato Hideo Kojima e Hideaki Anno, diventa un anime nel 2026 - Snowball Earth, manga amato da Hideo Kojima e Hideaki Anno, è stato confermato per l'adattamento anime con Studio Kai. movieplayer.it