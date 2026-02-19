Donna trovata decapitata a Scandicci | aperta un’indagine per omicidio

Una donna è stata trovata decapitata a Scandicci, nell’area dell’ex Cnr, causando sconcerto tra i residenti. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio dopo aver scoperto il corpo senza testa, che sembra essere stato abbandonato sul posto poco prima. La vittima, di cui si cerca ancora l’identità, aveva segni evidenti di violenza. La scena del crimine ha attirato numerosi curiosi, mentre gli investigatori raccolgono prove per chiarire cosa sia successo in quella zona. La comunità attende risposte dalle forze dell’ordine.

Il ritrovamento choc nell'area ex Cnr. Una scoperta agghiacciante ha sconvolto la comunità di Scandicci, alle porte di Firenze. Nella giornata del 18 febbraio è stato rinvenuto il cadavere di una donna, successivamente identificata come una cittadina tedesca di 44 anni. Il corpo era mutilato: la testa risultava staccata dal tronco. La Procura ha immediatamente aperto un fascicolo per omicidio. Restano numerosi interrogativi: chi ha compiuto un gesto così violento? Quando è avvenuto il delitto? E soprattutto, il corpo è stato abbandonato lì dopo essere stato ucciso altrove? L'allarme dato da un senzatetto.

