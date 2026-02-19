Donna decapitata a Scandicci fermato un uomo Tracce di sangue sulla sua felpa

Firenze, 19 febbraio 2026 – Un uomo è stato fermato per l' omicidio a Scandicci. Secondo le prime informazioni, i carabinieri avrebbero individuato il probabile autore dell'efferato delitto di una donna, trovata decapitata nell'area ex Cnr a Scandicci. La vittima aveva 44 anni e sarebbe una senza fissa dimora di nazionalità tedesca. Donna decapitata nella cascina abbandonata, caccia al mostro di Scandicci: ritrovato un machete Le tracce di sangue e il fermo. L'uomo fermato sarebbe stato riconosciuto dalla felpa che indossava: gli inquirenti avrebbero rilevato tracce di sangue sull'indumento. Sono ancora da chiarire diversi punti di questa sconvolgente vicenda sulla quale proseguono le indagini dei carabinieri.