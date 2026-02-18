Omicidio a Scandicci donna trovata morta e decapitata nell' ex area Cnr vicino a un casolare

Una donna è stata trovata morta e decapitata nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, a causa di un’aggressione violenta. La scoperta è avvenuta questa mattina in un terreno abbandonato a pochi passi da un casolare. La polizia ha isolato il luogo e sta cercando testimoni per capire cosa sia successo. La vittima, ancora da identificare, aveva evidenti segni di violenza. Le forze dell’ordine lavorano per chiarire le circostanze dell’omicidio. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo.

Nell'ex area Cnr di Scandicci, in provincia di Firenze, è stato trovato il corpo di una donna, morta e decapitata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale medico del 118, la Scientifica e la pm Alessandra Falcone. L'ipotesi principale al momento è l'omicidio, ma gli accertamenti della Forze dell'Ordine sono in corso.