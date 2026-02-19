Donna trovata decapitata a Scandicci fermato un uomo

A Scandicci, una donna è stata trovata decapitata a causa di una lite senza motivo apparente. La discussione tra i due è degenerata improvvisamente, portando all’attacco violento. Dopo l’aggressione, il corpo senza testa è stato scoperto in un’area isolata vicino a un capannone abbandonato. La polizia ha fermato un uomo sospettato di essere responsabile del gesto. La scena del crimine ha attirato l’attenzione di numerosi residenti, ancora scioccati dall’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio.

Una lite per futili motivi, poi l'aggressione e il ritrovamento del corpo decapitato in un'area abbandonata. C'è un fermo per l'omicidio di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44 anni senza fissa dimora, trovata morta nell'ex area del Cnr a Scandicci, nel Fiorentino. In manette un uomo di origini nordafricane, che secondo le prime ricostruzioni frequentava la vittima negli ultimi tempi ed era già noto alle forze dell'ordine, essendo sottoposto all' obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri di Scandicci. Attualmente si trova piantonato in ospedale con l'accusa di omicidio, mentre nei prossimi giorni è prevista l'udienza di convalida.