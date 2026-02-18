Scandicci cadavere di una donna decapitata in un palazzo abbandonato

A Scandicci, la scoperta di un cadavere decapitato in un edificio abbandonato ha scioccato la comunità. La vittima, ancora senza identità, è stata trovata in pessime condizioni, con tracce di violenza evidente. La polizia ha sequestrato il luogo e sta analizzando eventuali indizi per capire cosa sia successo. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza mentre gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica del delitto. La notizia ha subito attirato l'attenzione dei residenti del quartiere.

A Scandicci è stato ritrovato il cadavere decapitato di una donna. Gli inquirenti sono a lavoro per scoprire identità e dinamica dei fatti La quiete di una mattina qualunque si è spezzata di colpo tra il verde e il silenzio sospeso dell’ex area del Consiglio Nazionale delle Ricerche. A Scandicci, in via Galileo Galilei, dove i progetti parlano di futuro e rigenerazione urbana, oggi a dominare è stata un’immagine che riporta indietro nel tempo, in una dimensione di paura primordiale: il corpo decapitato di una donna, abbandonato dentro un edificio dismesso. L’identità della vittima non è ancora nota. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scandicci, cadavere di una donna decapitata in un palazzo abbandonato Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a ScandicciUna donna decapitata è stata trovata morta nell’area ex Cnr a Scandicci, vicino a Firenze. Un cadavere di una donna decapitata nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: è gialloIl corpo decapitato di una donna è stato trovato questa mattina nell’area dell’ex Cnr a Scandicci, causando grande scalpore tra i residenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trovato cadavere di una donna decapitata a Scandicci; In attesa dello svincolo. Pressing della Regione: Sbloccare l’intervento. Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a ScandicciIl corpo è stato ritrovato nell'ex area Cnr nel comune della città metropolitana di Firenze. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe decapitata. Sul posto carabinieri e magistrato di turno T ... tg24.sky.it Cadavere di donna nell’ex sede del Cnr. Scandicci, corpo decapitato, ipotesi omicidio. Le indaginiAccade non lontano da una scuola e da un parco frequentato. Intervento dei carabinieri, con la scientifica, e del magistrato ... lanazione.it Trovato il cadavere di una donna decapitata a Scandicci. Il corpo nell'ex area Cnr, sul posto il magistrato di turno #ANSA facebook Firenze, trovato cadavere decapitato di una donna a Scandicci x.com