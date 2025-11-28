Don Luigi Merola il parroco anticamorra arriva a Saronno
Saronno si prepara ad accogliere Don Luigi Merola, noto sacerdote impegnato nella lotta alla camorra e consulente della Commissione Antimafia, che sarà in città per due giorni, giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025. Don Merola è famoso per il suo lavoro a Napoli, in particolare nel quartiere di Forcella, dove ha fondato l’associazione «’A . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Napoli, 15enne uccide coetaneo a colpi di pistolsper sbaglio. L'eroico prete anticamorra Don Luigi Merola al Tg1: "Dobbiamo fare di piu', tutti insieme in rete: scuole, stato, parrocchie, terzo settore. Insieme possiamo vincere questo cancro" - facebook.com Vai su Facebook